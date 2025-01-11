В субботу утром Йыхви стал самым снежным местом в Эстонии

На метеостанции в Нарве измерили толщину снежного покрова в 17 сантиметров.

Южная Эстония и большая часть Сааремаа в это время были почти лишены снега. Например, в Võru и Сырве снега вообще не было, а в Тарту измерили 9 сантиметров.

Из-за сильного снегопада Департамент транспорта установил в субботу, 11 января, начиная с 7.30 утра на государственных дорогах Восточной и Западной Эстонии особый режим обслуживания из-за сложных погодных условий. Он продлится до воскресенья, 18:00.

Государственные дороги в Восточной и Западной Эстонии из-за сильного снегопада трудно проходимы, а видимость крайне плохая. Также из-за интенсивного снегопада на дорогах гололед, а видимость очень плохая.

По прогнозу погоды переменный снег и мокрый снег продолжатся до воскресенья. Больше всего снега ожидается в Восточной и Западной Эстонии, а также в Харьюмаа. На островах и на севере страны дождь будет сопровождаться сильным ветром, что вызовет метель.

Если в субботу в Йыхви было несколько плюсовых градусов и оттепель, то во второй половине дня температура снова опустится ниже нуля, и ночью снова будет идти снег. В воскресенье ожидается похолодание до -4…-6 градусов. В ночь с воскресенья на понедельник температура может опуститься до -10 градусов. Тепло вернется только с понедельника вечера.