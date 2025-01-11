Строительство нового завода по производству сланцевого масла компании Enefit Power – на финишной прямой, сообщил председатель правления предприятия Лаури Карп. Строительство было сорвано как судебными исками, так и процессом получения комплексного разрешения.
Строительство завода в Аувере близится к завершению
Компания Enefit Power, входящая в концерн Eesti Energia, в ноябре прошлого года объявила, что планирует запустить в 2025 в Аувере завод по производству масел Enefit 280-2, сообщает rus.err.
В начале года председатель правления компании Лаури Карп подтвердил ERR, что строительство скоро закончится, ведется монтаж и настройка оборудования.
"Монтаж оборудования завода планируется завершить в первом квартале 2025 года.