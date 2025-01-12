ВИДЕО Погода покрыла Йыхви густым снегом

Снежная буря продолжалась до утра воскресенья. Снег на тротуарах достигал уровня щиколоток. Тракторы, движущиеся по улицам, смогли поддерживать проездность большинства улиц в полночь. Однако снегопад продолжался.

До полуночи ветер усилился порывами до 13 м/с. Снегопад продолжался, в среднем прибавляясь на 1 см в час.

Из-за сильного снегопада Департамент транспорта ввел в субботу с 7:30 утра на государственных дорогах восточной и западной Эстонии особый режим обслуживания, связанный с тяжелыми погодными условиями. Этот режим продлится до 18 часов воскресенья.