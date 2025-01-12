Куда пойти сегодня в Ида-Вирумаа

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - серийный турнир по петанку; дуплет.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Silla FC II" - "Vitamin Well" (Кадрина).

* В поселке Таммику на костровой площадке Шахтерского дома / "Kaevuri maja" в 15.00 - праздничное сожжение елок в костре. Подведем итоги конкурса самодельных елок. Мероприятие бесплатное. Предложим чай, если хотите что-нибудь приготовить на гриле, приносите с собой. Более подробная информация - на странице "Kaevuri maja" в "FB" или по тел. 515 0818.