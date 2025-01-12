По данным транспортного департамента, в воскресное утро дорожные условия местами сложные, на дорогах имеются снежные заносы и поваленные деревья. Дороги скользкие.
В Ида-Вирумаа дорожные условия сложные
Утром дорожные покрытия на крупных шоссе на западе и севере страны местами различаются: дороги обледенелые, между следами машин снег или снеговая кашица. В Южной, Центральной и Восточной Эстонии идет снег, метет, а шоссе покрыты снегом или заносами. На второстепенных дорогах из-за метели могут быть непроходимые участки и поваленные деревья. Температура ниже нуля.
До полудня на западе Эстонии будет малооблачная погода без осадков. В Восточной Эстонии облачно, в нескольких местах идет снег, местами метет, а во второй половине дня облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер на побережье порывами до 20 м/с, температура воздуха -1..-5°C. Дороги скользкие.