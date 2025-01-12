В Ида-Вирумаа дорожные условия сложные

Утром дорожные покрытия на крупных шоссе на западе и севере страны местами различаются: дороги обледенелые, между следами машин снег или снеговая кашица. В Южной, Центральной и Восточной Эстонии идет снег, метет, а шоссе покрыты снегом или заносами. На второстепенных дорогах из-за метели могут быть непроходимые участки и поваленные деревья. Температура ниже нуля.