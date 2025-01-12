Железнодорожное движение пассажирских поездов нарушено из-за сложных погодных условий

Опоздания наблюдаются на ряде маршрутов, сообщает госкомпания Elron - оператор электричек и дизельных поездов в Эстонии.

По ее данным, снег, который шел всю ночь, завалил соединения железнодорожных путей на станциях Вягева, Йыхви и Кохила.

"Из-за сложных погодных условий пассажирское сообщение на направлениях Таллинн — Тарту/Койдула/Валга, Таллинн — Нарва и Таллинн — Рапла/Тюри/Вильянди было прервано или значительно нарушено", - заявил руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ.

Ремонтные бригады Eesti Raudtee и Edelaraudtee на протяжении всего утра устраняли повреждения инфраструктуры, вызванные неблагоприятными погодными условиями.

"На данный момент движение восстановлено, однако поезда следуют с большими задержками, возможны существенные изменения во времени отправления и прибытия. Просим перед поездкой обязательно проверить сообщения о задержках на сайте Elron," - добавил Мяэ.

Информацию о повреждениях инфраструктуры и изменениях в расписании можно найти на сайте www.elron.ee или получить по бесплатному телефону для информации о поездах: 616 0245.

"Приносим извинения за причиненные неудобства," - отметил Мяэ.

Elron компенсирует стоимость поездки в случае задержки поезда на 30 или более минут. Для получения компенсации необходимо заполнить форму возврата на сайте Elron: https://elron.pilet.ee/et/tagastus.