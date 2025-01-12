В Эстонии из-за непогоды к остаются обесточенными тысячи домохозяйств

По положению на 8:35 утра воскресенья, 12 января, без электричества оставались свыше 15 800 потребителей, свидетельствуют данные госкомпании Elektrilevi.

Почти треть обесточенных домохозяйств - порядка 5500 - находились в Тартуском уезде. В Харьюмаа света не было у почти 4000 клиентов Elekrtrilevi.

Бригады ремонтников занимаются восстановлением электроснабжения.

Спасатели за последние сутки получили массу вызовов, связанных с упавшими на проезжую часть или линии электропередач веток и стволов деревьев.

Из-за интенсивного снегопада движение на государственных дорогах Тартумаа затруднено, а второстепенные дороги могут быть непроходимыми. В связи с этим Департамент транспорта с 22:00 субботы ввел особый режим ухода с госдорогами Тартуского уезда, который продлится до 18:00 воскресенья.

До 18:00 воскресенья из-за сложных погодных условий на государственных дорогах Сааремаа, Пярнумаа, Хийумаа, Ляэнемаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Рапламаа и Ляэне-Харьюмаа также действует особый режим ухода за дорогами.