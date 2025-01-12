В Ида-Вирумаа три автобуса съехали в кювет

Как рассказал „Фонтанке“ директор „Эколайнс“ Андрей Волков, в ситуации виноваты погодные условия и особенности местности. По его словам, в часе езды от Нарвы есть участок трассы, который выходит на гору и не прикрыт деревьями. „Там в любое время сильный ветер и в этом месте ежегодно сдувает, просто как феном, транспортные средства на обочину“, — пояснил он. При этом на дороге образовался гололед, а местные власти, по всей видимости, не успели посыпать дорогу, передает rus.delfi.

Первым шел автобус „Эколайнс“, и его „сдуло“ с дороги на обочину. Через 15 минут подошел „Балтик шатл“ и увяз в снегу рядом. Следующий за ним Lux Express забрал их пассажиров, проехал чуть дальше, но в итоге его постигла та же участь. „История, чисто погодная, это не ошибка водителей, это форс-мажор“, — подчеркнул Волков.

По сведениям Департамента полиции и погранохраны Эстонии, сегодня в восточном регионе произошло два ДТП с автобусами.

Около 9 часов в Центр тревоги сообщили о ДТП в Ида-Вирумаа в волости Люганузе в деревне Пуртсе, где два автобуса съехали в кювет. Оба автобуса двигались в сторону Нарвы и из-за сильного бокового ветра друг за другом отклонились направо в кювет. Находившиеся в автобусах пассажиры не пострадали, водители были трезвы и дальше обратятся в страховую фирму, потому что, свалившись с дороги, автобусы столкнулись боками между собой.

Примерно в то же время произошло и второе ДТП с автобусом, который на шоссе Нарва-Таллинн въехал в сугроб так, что водитель уже не смог открыть двери. Пассажиры не пострадали, и за ними приехал замещающий автобус.

Пострадавших нет. За пассажирами уже выехали дополнительные автобусы, которые привезут их в Нарву. Двигатели работают, поэтому в салоне тепло.

„Мы ожидаем, что трассу эстонские власти просто сейчас закроют. Приедут пожарные, спасательные, будут вытаскивать все эти автобусы“, — отметил Андрей Волков.