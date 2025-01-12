Департамент транспорта продлит особый режим обслуживания на государственных дорогах Ида-Вирумаа

Ситуация на дорогах в Ляэне- и Ида-Вирумаа остаётся крайне сложной из-за метели, снега и гололеда. Также сложные условия на дорогах Тартумаа, где местами скользко, и проходимость затруднена.

В других уездах сложные условия на второстепенных дорогах, где много уплотненного снега и гололеда. Дорожные службы по-прежнему работают всей техникой, очищая дороги, счищая снег и посыпая противогололедными средствами. Также продолжаются работы по очистке перекрёстков, автобусных остановок, пешеходных дорожек и т.д.

Облака будут удаляться за юго-восточную границу Эстонии. Ночь будет без осадков и морозной. Температура воздуха вечером во внутренней части страны опустится до -6…-10°C, ночью местами до -12…-16°C. К утру с запада на Эстонию поднимется немного более тёплая воздушная масса, и местами может образоваться туман. Вечером ветер в центральных районах стихнет и ночью повернёт на запад.

Автомобилисты должны обязательно учитывать, что дорожные условия по-прежнему зимние. Поэтому при планировании поездки рекомендуется выделить больше времени, по необходимости снизить скорость, избегать опасных манёвров и соблюдать дистанцию. Максимальная разрешённая скорость не является обязательной в зимних условиях.

Кроме сложных дорожных условий, водители должны учитывать особенности работы дорожных машин. При встрече с машинами по обслуживанию дорог следует держаться у края дороги, так как снегоуборочный ковш выходит за осевую линию дороги, чтобы на её середине не оставался вал.