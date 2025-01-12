Фотогалерея Жители Йыхви пытаются избавиться от снежного плена

В воскресенье многие жители Йыхви занимались физическим трудом с лопатой, чтобы очистить территорию перед домом и свои автомобили от снега. У дома на улице Харидузе 9 в микрорайоне Йыхви снег также расчищал заместитель председателя Рийгикогу Арво Аллер, который является членом правления местного квартирного товарищества.

Из-за сильного снегопада в воскресенье утром волостное управление Йыхви установил экстренный режим обслуживания дорог.

По данным волостного управления, дорожная техника в первую очередь сосредоточена на очистке основных дорог, поэтому уборка малых улиц, частных дорог и участков между домами может быть отложена.

«Интенсивный и сильный снегопад может создать трудности для проезда. Вся дорожная техника Йыхви работает», — сообщили в волостном управлении и поблагодарили жителей за понимание.

В Йыхви в воскресенье утром толщина снежного покрова составила 51 см, что больше, чем в любом другом месте Эстонии, где расположены станции наблюдения.

Метеорологическая служба предупреждает о гололеде по всей Эстонии. В Ида-Вирумаа северо-восточный и северный ветер будет достигать порывов до 15 м/с, на побережье — до 20 м/с. Ожидаются снежные заносы, дороги скользкие.

Нового снегопада в районе Йыхви не ожидается до вечера вторника.