В результате сильного снегопада, начавшегося в поздний вечер субботы, к утру воскресенья в Йыхви слой снега составил более полуметра.
Фотогалерея ⟩ Жители Йыхви пытаются избавиться от снежного плена
В воскресенье многие жители Йыхви занимались физическим трудом с лопатой, чтобы очистить территорию перед домом и свои автомобили от снега. У дома на улице Харидузе 9 в микрорайоне Йыхви снег также расчищал заместитель председателя Рийгикогу Арво Аллер, который является членом правления местного квартирного товарищества.
Из-за сильного снегопада в воскресенье утром волостное управление Йыхви установил экстренный режим обслуживания дорог.
По данным волостного управления, дорожная техника в первую очередь сосредоточена на очистке основных дорог, поэтому уборка малых улиц, частных дорог и участков между домами может быть отложена.
«Интенсивный и сильный снегопад может создать трудности для проезда. Вся дорожная техника Йыхви работает», — сообщили в волостном управлении и поблагодарили жителей за понимание.
В Йыхви в воскресенье утром толщина снежного покрова составила 51 см, что больше, чем в любом другом месте Эстонии, где расположены станции наблюдения.
Метеорологическая служба предупреждает о гололеде по всей Эстонии. В Ида-Вирумаа северо-восточный и северный ветер будет достигать порывов до 15 м/с, на побережье — до 20 м/с. Ожидаются снежные заносы, дороги скользкие.
Нового снегопада в районе Йыхви не ожидается до вечера вторника.