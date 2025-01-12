В Кивиыли поезд столкнулся с автомобилем

"На поезд, который отправился из Таллина в 16:31 (поезд № 22), в 18.24 на железнодорожном переезде в Кивиыли на пути стояла легковая машина. По предварительным данным, пострадавших нет," — сообщил руководитель по коммуникациям Elron Кристо Мяэ.

На место происшествия были вызваны полиция и служба спасения. Из-за аварии нарушено движение поездов на восточном направлении (Таллинн – Нарва), и могут быть изменения в расписаниях отправлений и прибытия поездов. "Поскольку дорога ещё закрыта из-за аварии, отменен поезд № 23, который должен был выехать из Нарвы в 19:39, и он был заменен автобусом," добавил Мяэ.

Оперативную информацию о изменениях в расписании можно получить на сайте Elron www.elron.ee или по бесплатному телефону для информации о поездах 616 0245.

Elron компенсирует стоимость билета в случае задержки поезда на 30 минут и более, для получения компенсации необходимо заполнить форму возврата на сайте Elron: https://elron.pilet.ee/et/tagastus.