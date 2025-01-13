Cпасателям Ида-Вирумаа за выходные дни поступило в общей сложности 23 вызова из-за упавших на электролинии или дороги, а также низко нависших над дорогами деревьев под тяжестью снега.
Сломанные от снега ветки деревьев добавили работы спасателям
Как рассказали в Идаском спасательном центре, больше всего деревьев пришлось убирать в Алутагузеской волости, где было сделано в общей сложности десять выездов, и на административной территории города Нарва-Йыэсуу - восемь выездов.
В одном случае в Алутагузеской волости легковой автомобиль врезался в упавшее на дорогу дерево, но, к счастью, пострадавших людей не было.
Несколько раз за минувшие выходные приходилось помогать вытаскивать застрявшие в снегу машины скорой помощи или полиции. В одном случае сотрудников скорой помощи спасатели доставили непосредственно к человеку, нуждавшемуся в медицинской помощи.