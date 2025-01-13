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Сломанные от снега ветки деревьев добавили работы спасателям

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Заснеженное шоссе в Лаагна, Ида-Вирумаа.
Заснеженное шоссе в Лаагна, Ида-Вирумаа. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Cпасателям Ида-Вирумаа за выходные дни поступило в общей сложности 23 вызова из-за упавших на электролинии или дороги, а также низко нависших над дорогами деревьев под тяжестью снега.​

Как рассказали в Идаском спасательном центре, больше всего деревьев пришлось убирать в Алутагузеской волости, где было сделано в общей сложности десять выездов, и на административной территории города Нарва-Йыэсуу - восемь выездов.

В одном случае в Алутагузеской волости легковой автомобиль врезался в упавшее на дорогу дерево, но, к счастью, пострадавших людей не было.

Несколько раз за минувшие выходные приходилось помогать вытаскивать застрявшие в снегу машины скорой помощи или полиции. В одном случае сотрудников скорой помощи спасатели доставили непосредственно к человеку, нуждавшемуся в медицинской помощи.

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