Сломанные от снега ветки деревьев добавили работы спасателям

Как рассказали в Идаском спасательном центре, больше всего деревьев пришлось убирать в Алутагузеской волости, где было сделано в общей сложности десять выездов, и на административной территории города Нарва-Йыэсуу - восемь выездов.

В одном случае в Алутагузеской волости легковой автомобиль врезался в упавшее на дорогу дерево, но, к счастью, пострадавших людей не было.

Несколько раз за минувшие выходные приходилось помогать вытаскивать застрявшие в снегу машины скорой помощи или полиции. В одном случае сотрудников скорой помощи спасатели доставили непосредственно к человеку, нуждавшемуся в медицинской помощи.