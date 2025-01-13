В тюрьмах вновь появились несовершеннолетние арестанты

"Двое из них находятся под стражей по обвинению в убийстве человека, а третий - за серию преступлений против собственности и личности, включая изнасилование", - рассказала Rus.ERR вице-канцлер Министерства юстиции и цифровых технологий Лайди Сурва.

"Мы видим, что молодежь, которая прошла через тюрьму, с большей вероятностью совершает повторные правонарушения, чем те, кто никогда не оказывался за решеткой", - Сурва подтвердила, что держать молодых людей подальше от тюрьмы, если это возможно, все еще является важной целью.