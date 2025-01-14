Михкель Нестор: Что будет с экономикой Эстонии в 2025 году?

Снижение процентных ставок поможет в Эстонии прежде всего взявшим крупные займы домохозяйствам и предприятиям. В то же время нынче значительно вырастет также налоговое бремя - в результате как более высокого подоходного налога, так и налога с оборота, нового автоналога и акцизов. Если добавить сюда также инфляцию и замедление роста зарплат, то на рост покупательной способности у большинства домохозяйств надеяться, очевидно, не приходится.

Тем не менее для розничных торговцев и предприятий обслуживания это не должно означать очередной год снижения. А именно: наряду с объективными факторами рост потребления домохозяйствами ограничивала крайне низкая потребительская уверенность. Читая изо дня в день экономические новости с негативным подтекстом, люди стали крайне пессимистично относиться к экономической ситуации в Эстонии. В последний раз индикатор чувства уверенности потребителей был таким же низким в 1993 году! Если вера в светлое будущее пошатнулась, то это проявляется также в более консервативном потребительском поведении. Поскольку экономические новости потихоньку становятся более позитивными, то восстанавливается также потребительская смелость. На то, что изменения уже происходят, указывает, например, рост активности на рынке недвижимости.