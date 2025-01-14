Как и прошлый год, 2025-й начался не с большого праздника в экономической жизни. Судя по последним экономическим показателям, розничные продажи на 15% ниже, нежели были в лучшие времена, от былого пика промышленной продукции осталось всего 80% и экономическая уверенность остается на низком уровне среди как предприятий, так и рядовых потребителей.
Михкель Нестор: Что будет с экономикой Эстонии в 2025 году?
С другой стороны, о периоде годичной давности напоминает и то, что на фоне сумрачной экономической статистики в словах экономических аналитиков проскальзывают также оптимистические нотки. Повторится ли все вновь или есть все-таки повод видеть будущее экономики в более радостном свете?
Основной сценарий: экономика станет проявлять признаки жизни
Основной причиной экономических бед Эстонии до сих пор являлись высокие процентные ставки. С одной стороны, эстоноземельцы - как частные лица, так и предприятия - взвалили на себя довольно большие долги. Когда центральный банк для борьбы с инфляцией сильно повысил проценты, для многих это означало значительное увеличение долгового бремени. Вместо того чтобы совершать новые покупки и инвестиции, пришлось выплачивать банкам кредиты за прежние.
Еще сильнее влияние высоких процентных ставок у наших северных соседей, где займовое бремя значительно превышает уровень кредитов в Эстонии. Это привело к простою на рынке недвижимости Северных стран и к значительному падению спроса на эстонские экспортные товары, от успешности продаж которых жизненно зависит здешняя экономика.
К счастью, высокие процентные ставки оказали необходимое влияние на инфляцию, и рост цен замедлился в большинстве стран Европы, достигнув желаемого уровня. Это позволило центробанку приступить к стимуляции заглохшего экономического роста путем снижения процентов.
Уровень злосчастного Euribor определяется предлагаемым центральным банком процентом по вкладам, который с 4% на начало прошлого года на сегодня снизился до 3% и, в соответствии с прогнозами, к лету снизится всего до 1,5%. Процент может показаться маленьким, однако если посмотреть на гигантское долговое бремя здешнего региона, то он оставит домохозяйствам и предприятиям очень много свободных денег, для которых начнут искать более хорошее применение, нежели обслуживание банковского займа.
Снижение процентных ставок поможет в Эстонии прежде всего взявшим крупные займы домохозяйствам и предприятиям. В то же время нынче значительно вырастет также налоговое бремя - в результате как более высокого подоходного налога, так и налога с оборота, нового автоналога и акцизов. Если добавить сюда также инфляцию и замедление роста зарплат, то на рост покупательной способности у большинства домохозяйств надеяться, очевидно, не приходится.
Тем не менее для розничных торговцев и предприятий обслуживания это не должно означать очередной год снижения. А именно: наряду с объективными факторами рост потребления домохозяйствами ограничивала крайне низкая потребительская уверенность. Читая изо дня в день экономические новости с негативным подтекстом, люди стали крайне пессимистично относиться к экономической ситуации в Эстонии. В последний раз индикатор чувства уверенности потребителей был таким же низким в 1993 году! Если вера в светлое будущее пошатнулась, то это проявляется также в более консервативном потребительском поведении. Поскольку экономические новости потихоньку становятся более позитивными, то восстанавливается также потребительская смелость. На то, что изменения уже происходят, указывает, например, рост активности на рынке недвижимости.
Больших изменений не ожидается на рынке труда. Несмотря на довольно посредственные бизнес-результаты, работодателям до сих пор удавалось избегать сокращений и у них получалось даже повышать зарплаты. Если учесть и без того очень высокий уровень трудовой занятости в Эстонии, то нет надежды на то, что занятость значительно увеличится.
Что касается роста зарплат, то, очевидно, ожидается его некоторое замедление, однако это изменение окажется не очень большим. В Эстонии постоянно существует конкуренция за хороших работников, а повышение налогов может также побудить работодателей стать более активными в вопросе повышения зарплат.
То есть в общем главным сценарием для экономики Эстонии в этом году станет скромный экономический рост.
Негативный сценарий: продолжим прозябать
Наряду с главным сценарием всегда стоит на всякий случай рассматривать и альтернативные варианты. Скромный экономический рост могут затормозить как внутренние, так и внешние факторы.
"Если вера в светлое будущее пошатнулась, то это проявляется также в более консервативном потребительском поведении".Михкель Нестор, экономический аналитик
Хотя промышленное производство и начинает проявлять признаки восстановления, спрос на главных целевых рынках Эстонии далеко не такой, каким мог бы быть. Перенос влияния низких процентных ставок на строительный рынок Северных стран потребует еще много времени, поэтому связанным с этим сектором предприятиям не стоит ждать скорого наступления легкой жизни. Для значительной части эстонских перерабатывающих производств это означает прозябание также в 2025 году.
Как напрямую, так и косвенно на здешних экспортеров влияет также происходящее в экономике Германии. С одной стороны, Германия тоже входит в число наших важнейших торговых партнеров, однако германский рынок еще более важен для финских и шведских предприятий. Исходя из этого, нельзя исключать такой сценарий, что экспорт Эстонии продолжит чахнуть и в 2025 году, что, очевидно, вынудит некоторые предприятия все же пойти на сокращения.
Во внутренней экономике вероятность негативных сюрпризов, пожалуй, ниже, однако достаточно и уже имеющихся - налоги и цены растут. Из-за этого поведение потребителей может оставаться консервативным и в этом году, что негативно повлияет как на торговый, так на обслуживающий сектор.
Позитивный сценарий: экспорт оживит экономику
И, наконец, нельзя исключать, что нынешний год окажется значительно лучше, чем ожидалось. А именно: экономический рост до сих пор тормозил прежде всего пессимистичный настрой людей, который усиливали инфляция и рост процентных ставок. Теперь, когда процентные ставки снижаются, экономический рост может довольно быстро восстановиться. Ведь положение на рынке труда почти во всех странах по-прежнему довольно хорошее, да и зарплаты тоже сильно выросли.
Если возродится надежда на улучшение экономического положения, то люди могут начать достаточно активно потреблять, что, в свою очередь, заставит предприятия увеличить производственные мощности и, может быть, инвестировать. Для зависящей от экспорта экономики Эстонии рост зарубежного спроса означает появление работы.
Хотя быстрое оживление финского и шведского строительного рынка кажется невозможным, во многих других отраслях, однако, изменения произойдут быстрее, что подстегнет также развитие местной экономики.