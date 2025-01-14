Кохтла-Ярве продолжает искать место для автобусного павильона

В результате сбора идей, проведенного в конце прошлого года по инициативе комиссии по развитию и экономическим вопросам Кохтла-Ярвеского городского собрания, были определены места, где горожане хотели бы видеть новый павильон ожидания автобусов, который бы использовался также для автобусов дальнего следования. По результатам опроса, больше всего горожане хотели бы видеть автобусный павильон на Ярвекюла теэ перед центром "Prestone" или по улице Калеви, 33. Кроме того, был предложен адрес на месте бывшего автовокзала по улице Катсе, 2 или на Ярвекюла теэ. В отдельных случаях упоминаются площадь Вирула, центр "Vironia" и Ахтмеская городская часть.