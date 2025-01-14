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Кохтла-Ярве продолжает искать место для автобусного павильона

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Уже несколько лет междугородные автобусы забирают пассажиров на обычных остановках около Вирумааского колледжа или аптеки.
Уже несколько лет междугородные автобусы забирают пассажиров на обычных остановках около Вирумааского колледжа или аптеки. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В конце прошлого года Кохтла-Ярвеское горуправление разослало письма операторам междугородных маршрутов с предложением высказать свое мнение о том, где бы они видели новую автобусную станцию в Кохтла-Ярве.

В результате сбора идей, проведенного в конце прошлого года по инициативе комиссии по развитию и экономическим вопросам Кохтла-Ярвеского городского собрания, были определены места, где горожане хотели бы видеть новый павильон ожидания автобусов, который бы использовался также для автобусов дальнего следования. По результатам опроса, больше всего горожане хотели бы видеть автобусный павильон на Ярвекюла теэ перед центром "Prestone" или по улице Калеви, 33. Кроме того, был предложен адрес на месте бывшего автовокзала по улице Катсе, 2 или на Ярвекюла теэ. В отдельных случаях упоминаются площадь Вирула, центр "Vironia" и Ахтмеская городская часть.

После этого Кохтла-Ярвеское горуправление разослало письма операторам междугородных маршрутов, которые проходят через город, с предложением высказать свое мнение о месте для будущей автостанции в срок до 10 января. Руководитель службы по городскому хозяйству Тийт Лиллеметс сказал, что на полдень 13 января ни одного ответа от фирм не получили.

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