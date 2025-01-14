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Гаджеты под продуктами Нарвитянин организовал свой бизнес на контрабанде

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С лета прошлого года на границе в Нарве был введен полный таможенный контроль для всех пересекающих границу, что, по мнению эстонских властей, нанесло серьезный удар по перемещению запрещенных товаров через границу.
С лета прошлого года на границе в Нарве был введен полный таможенный контроль для всех пересекающих границу, что, по мнению эстонских властей, нанесло серьезный удар по перемещению запрещенных товаров через границу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Вируский уездный суд признал виновным в нарушении международных санкций жителя Нарвы Олега, который, выполняя поступившие из России заказы, отправлял туда различную технологическую продукцию, перевозка которой в соседнее государство запрещена.

В прошлом году Вируская окружная прокуратура предъявила безработному гражданину России Олегу (41) обвинение в умышленном нарушении международных санкций, введенных в отношении Российской Федерации. Вменяемые ему в ходе судебного разбирательства деяния мужчина совершил в период с мая по июль 2023 года, когда он получил заказы на различные электронные товары от пока что не установленных лиц, находившихся в России. Заказы на товары оформлялись через приложения социальных сетей и оплата в рублях переводилась на счета в российских банках, открытые на имя Олега.

Товары заказывались через интернет-магазины

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