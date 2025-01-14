Гаджеты под продуктами Нарвитянин организовал свой бизнес на контрабанде

В прошлом году Вируская окружная прокуратура предъявила безработному гражданину России Олегу (41) обвинение в умышленном нарушении международных санкций, введенных в отношении Российской Федерации. Вменяемые ему в ходе судебного разбирательства деяния мужчина совершил в период с мая по июль 2023 года, когда он получил заказы на различные электронные товары от пока что не установленных лиц, находившихся в России. Заказы на товары оформлялись через приложения социальных сетей и оплата в рублях переводилась на счета в российских банках, открытые на имя Олега.