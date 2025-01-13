В Нарва-Йыэсуу меняется фирма по вывозу мусора

Как сообщила специалист по окружающей среде в Нарва-Йыэсууской горуправе Татьяна Антонова, в рамках проведенного тендера предложение АО "Ragn-Sells" было признано успешным благодаря самой выгодной цене. В соответствии с заключенным договором, новый оператор будет оказывать услугу ближайшие четыре года - с 5 февраля 2025 до 5 февраля 2029 года.

ТОО "Ekovir", пока еще являющееся организатором вывоза мусора из Нарва-Йыэсуу, уже уведомило своих клиентов, что продолжит обслуживать административную территорию этого города до 4 февраля включительно.

Заключать в Нарва-Йыэсуу договоры с "Ragn-Sells" можно будет с 14 января в среде самообслуживания на их сайте.

Антонова также сообщила, что новый оператор вывоза мусора в ближайшее время разошлет необходимую информацию, включая новые графики вывоза. "Подробную информацию о порядке вывоза мусора и прейскуранте цен на услуги АО "Ragn-Sells" горуправа Нарва-Йыэсуу предоставит до 14 января", - сообщила Антонова через городской веб-сайт, на котором можно найти больше подробностей.