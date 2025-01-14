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Две Анетте из лыжного клуба Алутагузе одержали двойную победу на чемпионате Эстонии

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Анетте Кивимяги (слева) и Анетте Аху завоевали медали в спринтерской и классической гонках на чемпионате Эстонии. В центре - их тренер Аво Самбла.
Анетте Кивимяги (слева) и Анетте Аху завоевали медали в спринтерской и классической гонках на чемпионате Эстонии. В центре - их тренер Аво Самбла. Фото: Alutaguse suusaklubi

На чемпионате Эстонии по лыжному спорту, который прошел в Отепяэ в эти выходные, представительницы лыжного клуба Алутагузе Анетте Аху и Анетте Кивимяги одержали двойную победу в классической гонке в возрастном классе N16.

В воскресенье на классической дистанции в 6 км участница Анетте Аху из Куремяэ опередила участницу Анетте Кивимяги из Ийзаку, которая на год младше, чуть более чем на семь секунд. У обеих за спиной было более 25 соперниц.

Обе Анетте также поднялись на пьедестал почета и после субботней спринтерской гонки, где Аху была второй, а Кивимяги - третьей.

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