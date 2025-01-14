На чемпионате Эстонии по лыжному спорту, который прошел в Отепяэ в эти выходные, представительницы лыжного клуба Алутагузе Анетте Аху и Анетте Кивимяги одержали двойную победу в классической гонке в возрастном классе N16.
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Две Анетте из лыжного клуба Алутагузе одержали двойную победу на чемпионате Эстонии
В воскресенье на классической дистанции в 6 км участница Анетте Аху из Куремяэ опередила участницу Анетте Кивимяги из Ийзаку, которая на год младше, чуть более чем на семь секунд. У обеих за спиной было более 25 соперниц.