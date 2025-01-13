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Иинициирован законопроект о закрытии границы с Россией (1)

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Закрытие автомобильного движения по пограничному мосту в Нарве в феврале 2024 года.
Закрытие автомобильного движения по пограничному мосту в Нарве в феврале 2024 года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Оппозиционная партия Isamaa инициировала законопроект, согласно которому парламенту следует дать указание правительству закрыть эстонско-российскую границу, сообщает новостной портал Rus.ERR.​

Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее союзников.

"Пограничная охрана Российской Федерации предприняла враждебный шаг, сняв с реки Нарва обозначающие границу буи. В декабре имел место масштабный террористический акт в Финском заливе с целью разрушения эстонско-финской подводной инфраструктуры", - перечислил Рейнсалу, назвав все это провокациями со стороны России.

По его мнению, с учетом нынешней ситуации в области безопасности уместно закрыть границу между Эстонией и Россией.

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