- Финляндская Республика из-за миграционного давления и гибридных угроз уже с конца позапрошлого года закрыла материковую границу с Российской Федерацией. В течение этого времени происходили инициированные российскими спецслужбами атаки на территории как Эстонии, так и союзников.

Пограничники Российской Федерации в качестве враждебного шага убрали с реки Нарва пограничные буи, а в декабре прошлого года был совершен масштабный теракт в Финском заливе для разрушения подводной инфраструктуры Эстонии и Финляндии. Учитывая ситуацию с безопасностью, произошедшие атаки и прогнозируемые угрозы, правительству было бы уместно принять с коротким сроком предуведомления решение о закрытии сухопутной границы между Эстонией и Россией. Это решение имело бы также вес в качестве ответного шага на усиливающуюся враждебную деятельность России. На практике же, что касается расходов, это решение означало бы экономию текущих ресурсов в деятельности полиции в связи с временным прекращением выполнения технических задач при пересечении границы.