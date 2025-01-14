Снежный шторм сносил автобусы в кювет, мешал работе скорой помощи и стал причиной аварии на железной дороге

В выходные спасатели приняли в Ида-Вирумаа в общем 23 вызова из-за деревьев, которые под тяжестью снега упали на электролинии или дорогу или же низко нависли над дорогой. При этом больше всего деревьев пришлось убирать в Алутагузеской волости, куда пришлась выезжать десять раз, и в городе Нарва-Йыэсуу (восемь выездов); в одном случае легковой автомобиль наехал в Алутагузеской волости на упавшее на дорогу дерево, никто из людей не пострадал. Несколько раз спасателям пришлось вытаскивать застрявшие в снегу машины скорой помощи или полиции, в одном случае спасатели сами доставили работников скорой помощи к нуждающемуся в помощи.