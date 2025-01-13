Использование предпринимательского счета стало выгоднее

Ставка налога на предпринимательский доход пользователя предпринимательского счёта, присоединившегося ко II пенсионной ступени, увеличивается только на ставку платежа по его накопительной пенсии. "Для тех, кто выбрал ставку налога платежа по накопительной пенсии в размере 2%, 4% или 6%, в дальнейшем будет действовать ставка налога на предпринимательский доход в размере 22%, 24% или 26% соответственно. Для тех пользователей предпринимательского счета, которые не присоединились ко II ступени, ставка налога на предпринимательский доход действует 20%", - рассказала руководитель службы отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Рийна Рандвер-Сыэр.

Если доход, поступивший на предпринимательский счет, является единственным доходом человека, то для получения медицинского страхования на его предпринимательский счет должно поступить 2255 евро в один календарный месяц.​

Напомним, предпринимательский счет - это свободная от бюрократии и выгодная возможность для деятельности частного лица в качестве предпринимателя. При этом не нужно беспокоиться о бухгалтерских отчетах, ежемесячных налоговых декларациях и уплате налогов: это все происходит автоматически.

"Предпринимательский счет предназначен прежде всего для людей, оказывающих другим частным лицам услуги, которые не влекут за собой прямых расходов. Также это хорошая возможность получения дополнительного дохода для тех, кто продает людям или предприятиям услуги и товары, изготовленные своими руками или с небольшими расходами на материалы или приобретение", - сказала Рандвер-Сыэр.

Например, использование предпринимательского счета подходит няне, домработнице, смотрителю за животными, садовнику и строителю, которые не несут прямых расходов или расходы на работы которых несет заказчик услуги. Предпринимательский счет также отлично подходит для тех, кто занимается ремеслом и искусством, для продавцов продуктов питания, выращенных или приготовленных самостоятельно, продавцов саженцев и рассады и многого другого.