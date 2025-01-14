ПЕРЕДОВИЦА Чрезвычайную ситуацию можно считать причиной в течение лишь ограниченного времени

Поэтому понятно, что для уборки такого огромного количества снега требуется время, ведь машины сразу и повсюду не поспевают. Есть, конечно, и такие люди, кто считает, что самоуправления в любом случае должны гарантировать быструю уборку снега в любой ситуации. В то же время большинству налогоплательщиков, очевидно, не понравилось бы, если бы из предназначенных на уход за дорогами денег большая часть тратилась на приобретение такой техники, которая бы большую часть года просто стояла в гараже и требовалась лишь в чрезвычайных ситуациях. Ведь большинство рационально мыслящих людей тоже не покупают для своего дома такие дорогие вещи, которые пригождаются очень редко.

Вероятно, большинство людей понимают, что при таких массах снега, которые обрушились с неба за столь короткое время, приходится мириться с тем, что не все тротуары расчищены от снега. В то же время нельзя бесконечно приводить чрезвычайную ситуацию в качестве причины. Пожалуй, и самоуправления требуют от тех фирм по дорожному уходу, с которыми заключили договоры, чтобы второстепенные дороги и тротуары тоже приводились в порядок в течение разумного времени, а также чтобы вывозились более крупные снежные кучи. Погодные явления представляют для этих фирм бизнес-риск. Когда снега мало, у них остается больше денег, но если случится сильный снегопад, то нужно тратиться.

Признания, однако, достойны все те люди, которые участвовали в эти дни в толоках по уборке снега, которая по сути является ведь хорошим оздоровительным спортом.