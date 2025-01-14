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Кохтла-ярвеские татары пополнят свой гардероб национальными нарядами

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На фестивале "Творческий котел" татарское общество представило стилизованные национальные костюмы, а для себя хочет сшить "жизненные" наряды.
На фестивале "Творческий котел" татарское общество представило стилизованные национальные костюмы, а для себя хочет сшить "жизненные" наряды. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Общество татарской культуры Ида-Вирумаа получило поддержку от комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания по вопросам образования и культуры в сумме 650 евро на приобретение тканей для пошива национальных праздничных платьев.

Член правления Общества татарской культуры Ида-Вирумаа Гульзалина Жехтунова искренне рада, потому что считает, что аутентичные платья с татарским орнаментом подчеркнут национальную идентичность татар, живущих в Кохтла-Ярве.

- Мы чтим свои традиции, отмечаем праздники, что позволяет нам не забывать свои корни. Дети и внуки гордятся своим происхождением и тем, что они наследники татарской культуры, - рассуждает она. - Одежда - это тоже наше национальное достояние. Конечно, есть определенный гардероб, и, участвуя в разных мероприятиях в Кохтла-Ярве и за пределами города, мы ее надеваем.

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