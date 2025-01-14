Кохтла-ярвеские татары пополнят свой гардероб национальными нарядами

- Мы чтим свои традиции, отмечаем праздники, что позволяет нам не забывать свои корни. Дети и внуки гордятся своим происхождением и тем, что они наследники татарской культуры, - рассуждает она. - Одежда - это тоже наше национальное достояние. Конечно, есть определенный гардероб, и, участвуя в разных мероприятиях в Кохтла-Ярве и за пределами города, мы ее надеваем.