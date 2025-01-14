Общество татарской культуры Ида-Вирумаа получило поддержку от комиссии Кохтла-Ярвеского горсобрания по вопросам образования и культуры в сумме 650 евро на приобретение тканей для пошива национальных праздничных платьев.
Для подписчиков
Кохтла-ярвеские татары пополнят свой гардероб национальными нарядами
Член правления Общества татарской культуры Ида-Вирумаа Гульзалина Жехтунова искренне рада, потому что считает, что аутентичные платья с татарским орнаментом подчеркнут национальную идентичность татар, живущих в Кохтла-Ярве.