Находящееся на административной территории Нарва-Йыэсуу кладбище Рийгикюла используется как место упокоения преимущественно жителей Нарвы. В кладбищенском фонде, учрежденном приграничными самоуправлениями, сетуют, что нарвские власти сильно задолжали и на напоминания не особо реагируют.
Город Нарва задолжал соседям денег за кладбище
Вопрос об уходе за кладбищем в Рийгикюла был решен в виде договора о сотрудничестве между тогдашней Вайвараской волостью и городом Нарва в феврале 2013 года. Четыре года спустя Вайвараская волость стала городом Нарва-Йыэсуу, который таким образом получил на свою разросшуюся административную территорию действующее кладбище нарвитян.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, он же член совета фонда "Vaivara Kalmistud", сегодня обращается в мэрию соседней Нарвы и лично к Катри Райк, сетуя о накопившемся за несколько лет денежном долге. Он считает, что долг в несколько десятков тысяч - капля на фоне многомиллионного нарвского городского бюджета, так что проблему стоит решить поскорее, и дело с концом.
Договор есть договор
Максим Ильин напомнил, что расходы на повседневное содержание кладбища Рийгикюла, которое используется для предоставления ритуальных услуг в основном жителям Нарвы, а также три четверти общих расходов кладбищенского учреждения "Vaivara Kalmistud" должны покрываться из бюджета города Нарва.
Также он напомнил, ссылаясь на договор двенадцатилетней давности, действующий до 2032 года, что расходы на кладбище в 2013-2015 годах составляли по 125000 евро, а с 2016 года эта сумма должна была ежегодно корректироваться в соответствии с изменением индекса потребительских цен.
Правда, за все эти годы сильно выросли не только потребительские цены и расходы, а также само кладбище - оно заметно расширилось, так как давно насущной была проблема поиска участков для свежих могил. "Учитывая продолжающуюся потребность города Нарва в местах для захоронений и повторяющиеся обращения, город Нарва-Йыэсуу нашел возможность для расширения кладбища Рийгикюла", - указал Ильин на то, что его самоуправление и фонд "Vaivara Kalmistud" своими средствами вложились в решение кладбищенской проблемы, касающейся преимущественно жителей соседней Нарвы.
Согласно расчетам, как сообщил Ильин, задолженность Нарвы по покрытию расходов за 2016-2024 годы составляет 14531 евро - это суммированный размер недостающей индексации ежегодных выплат. Далее, в 2025 году сумма поддержки со стороны Нарвы должна бы составлять 194030 евро, но в новом нарвском бюджете указаны 166861 евро, то есть недостает еще 27169.
Плюс к тому стоимость расширения кладбища, завершившегося в прошлом году, составила 38500 евро. Эта инвестиция должна финансироваться, по идее, на основании отдельного соглашения между самоуправлениями-учредителями, которого, однако, по факту нет. Тут важно понимать, что этого расширения хватит нарвитянам на пару лет, а потом проблема нехватки места для могил снова встанет, так что к делу стоило бы подходить добросовестнее.
Большая Нарва надменно молчит
Из комментариев по вопросу о недофинансировании со стороны Нарвы ясно, что налицо проблема с коммуникацией между правлением фонда "Vaivara Kalmistud" и Нарвой, как одним из трех его соучредителей (вместе с Нарвой и Нарва-Йыэсуу там также город Силламяэ). Правление писало в Нарву якобы аж с 2022 года, но письма пропадали в департаменте городского хозяйства или финансовом департаменте, не вызывая ответной реакции. Теперь проблема наконец вынесена на высший уровень, и за дело взялся член совета - мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, который нынче в понедельник направил обращение к своему нарвскому коллеге Катри Райк.
Правда, Райк находится в отпуске. Ничего по сути вопроса не смогла прокомментировать "Северному побережью" и член Нарвской горуправы, директор департамента городского хозяйства Наталья Шибалова. "Сейчас занимаемся этим вопросом, дать информацию пока не готовы", - сказала Шибалова, попросив обратиться попозже.
Ильин отметил, что ситуация на кладбище Рийгикюла из-за недофинансирования со стороны Нарвы пока не является критической - денежные запасы у "Vaivara Kalmistud" имеются. Но расходы увеличиваются уже хотя бы из-за роста налогов, так что финансовую дисциплину нужно исправлять. Сейчас на повестке дня объявление нового тендера на вывоз мусора с кладбища, и какие новые расценки будут запрошены предпринимателями, пока не вполне ясно.
Но главное - сокращаются естественные доходы кладбища Рийгикюла, поступаемые от оказания ритуальных услуг. Количество похорон постепенно снижается просто-напросто из-за стремительного сокращения нарвского народонаселения. Например, если в 2018 году на кладбище Рийгикюла хоронили 826 раз, то в 2024 году в Нарве была зарегистрирована 741 смерть человека, то есть и число похорон было того же порядка.
- Если в ковидные годы количество захоронений увеличилось, то сейчас, наоборот, падает. В перспективе трех-пяти лет руководство фонда видит, что ситуация может стать критической, и одна из проблем как раз в том, что один из учредителей не полностью выполняет свои обязательства, - говорит Ильин. - Если это тянется уже годами, то надо этот вопрос так или иначе закрыть, тем более что по документам все ясно как белый день.