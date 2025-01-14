Город Нарва задолжал соседям денег за кладбище

Вопрос об уходе за кладбищем в Рийгикюла был решен в виде договора о сотрудничестве между тогдашней Вайвараской волостью и городом Нарва в феврале 2013 года. Четыре года спустя Вайвараская волость стала городом Нарва-Йыэсуу, который таким образом получил на свою разросшуюся административную территорию действующее кладбище нарвитян.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, он же член совета фонда "Vaivara Kalmistud", сегодня обращается в мэрию соседней Нарвы и лично к Катри Райк, сетуя о накопившемся за несколько лет денежном долге. Он считает, что долг в несколько десятков тысяч - капля на фоне многомиллионного нарвского городского бюджета, так что проблему стоит решить поскорее, и дело с концом.

Договор есть договор

Максим Ильин напомнил, что расходы на повседневное содержание кладбища Рийгикюла, которое используется для предоставления ритуальных услуг в основном жителям Нарвы, а также три четверти общих расходов кладбищенского учреждения "Vaivara Kalmistud" должны покрываться из бюджета города Нарва.

Также он напомнил, ссылаясь на договор двенадцатилетней давности, действующий до 2032 года, что расходы на кладбище в 2013-2015 годах составляли по 125000 евро, а с 2016 года эта сумма должна была ежегодно корректироваться в соответствии с изменением индекса потребительских цен.