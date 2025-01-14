Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) сообщил, что 14 января открывает прием заявок на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа на общую сумму 10 миллионов евро. Поддержка предназначена для комплексной реконструкции многоквартирных домов с целью снижения энергозатрат и улучшения жилищных условий.
Открыт прием заявок на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа
Сейчас уже третий конкурс, направленный на Ида-Вирумаа за год. Всего на три конкурса государство выделяет для реконструкции многоквартирных домов в регионе около 35 миллионов евро.
Квартирные товарищества Ида-Вирумаа могут подать заявку на поддержку комплексной реконструкции многоквартирного дома, включающей работы от фундамента до крыши для повышения энергоэффективности и улучшения внутреннего климата.
Также можно отдельно модернизировать систему отопления: подключить дом к центральному теплоснабжению или заменить газовое, электрическое или печное отопление на отопительное устройство, использующее местные возобновляемые источники энергии.
Размер поддержки составляет 50% от стоимости проекта, еще более высокая доля предусмотрена для заводской реконструкции, небольших домов и зданий, обладающих культурной ценностью. Конкурс финансируется из структурных фондов ЕС.
Руководитель направления поддержки многоквартирных домов EIS Таниель Вайн отметил, что объем заявок в рамках прошлогодних конкурсов в Ида-Вирумаа составил около 25 миллионов евро. "В ближайшее время в уезде появится множество реконструированных домов", - считает Вайн.
С государственной поддержкой в ближайшее время в Ида-Вирумаа будут обновлены более 30 домов, из которых 24 проекта - комплексные реконструкции. В ближайшее время обновленные многоквартирные дома появятся в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Йыхви, Тойла, Люганузе и Алутагузе.
Квартирное товарищество по адресу Кангеласте 51 в Нарве недавно завершило частичную реконструкцию при поддержке EIS. Руководитель товарищества Пеэтер Тирман рассказал, что, несмотря на отсутствие сильных морозов, экономия уже заметна. "Чем холоднее на улице, тем дешевле нам обходится отопление. Уже тогда, когда были утеплены только крыша и цоколь, мы заметили разницу: в городе цены доходили до 5 евро за квадратный метр, тогда как у нас - 2,5 евро. Теперь с полностью утепленным фасадом мы ожидаем еще большей экономии, особенно учитывая рост цен на отопление", - сказал Тирман.
Председатель товарищества также отметил, что проект реконструкции объединил жителей их дома. "Рекомендую создать группу для общения, например, в телефонном приложении или в Facebook, куда можно пригласить как можно больше владельцев квартир. В нашей группе сейчас более двух третей жителей. Есть также специальные платные платформы для товариществ. Такая группа - отличное место для обмена информацией и обсуждений. Помочь в принятии решения о реконструкции может голосование по важным вопросам в письменной форме, так как собрать всех на общее собрание зачастую сложно. Кроме того, письменное голосование исключает бесплодные споры", - рассказал Тирман.
Представитель EIS в Нарве Людмила Пеусса подчеркнула, что с появлением положительных примеров недоверие к государственной поддержке реконструкции в Ида-Вирумаа начнет исчезать. "Есть дома, которые были частично реконструированы собственными силами, но с недостатками, что породило миф о том, что реконструкция лишь увеличивает расходы и не дает желаемого результата. Однако снижение энергозатрат и качество строительства домов, реконструированных с государственной поддержкой, помогут развеять предвзятые мнения о строгих условиях поддержки и высоких ценах на квалифицированных строителей", - надеется Пеусса.
Она добавила, что EIS и Союз самоуправлений Ида-Вирумаа продолжат обучение и консультирование товариществ по вопросам финансового планирования, технических решений, управления проектами и взаимодействия с жителями.
- Большую часть расходов на проект реконструкции покрывает государственная поддержка.
- Если банк отказывается предоставлять товариществу кредит для софинансирования, оно может воспользоваться займом на реконструкцию от EIS. Также доступно поручительство по кредиту от EIS, которое можно оформить в банке.
- Заявку на получение поддержки можно подать в онлайн-среде e-toetus, управляемой Государственным центром поддержки.
- Дополнительная информация об условиях конкурса доступна на тематической странице EIS о реконструкции многоквартирных домов.