Открыт прием заявок на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа

Сейчас уже третий конкурс, направленный на Ида-Вирумаа за год. Всего на три конкурса государство выделяет для реконструкции многоквартирных домов в регионе около 35 миллионов евро.​

Квартирные товарищества Ида-Вирумаа могут подать заявку на поддержку комплексной реконструкции многоквартирного дома, включающей работы от фундамента до крыши для повышения энергоэффективности и улучшения внутреннего климата.

Также можно отдельно модернизировать систему отопления: подключить дом к центральному теплоснабжению или заменить газовое, электрическое или печное отопление на отопительное устройство, использующее местные возобновляемые источники энергии.

Размер поддержки составляет 50% от стоимости проекта, еще более высокая доля предусмотрена для заводской реконструкции, небольших домов и зданий, обладающих культурной ценностью. Конкурс финансируется из структурных фондов ЕС.

Руководитель направления поддержки многоквартирных домов EIS Таниель Вайн отметил, что объем заявок в рамках прошлогодних конкурсов в Ида-Вирумаа составил около 25 миллионов евро. "В ближайшее время в уезде появится множество реконструированных домов", - считает Вайн.

С государственной поддержкой в ближайшее время в Ида-Вирумаа будут обновлены более 30 домов, из которых 24 проекта - комплексные реконструкции. В ближайшее время обновленные многоквартирные дома появятся в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Йыхви, Тойла, Люганузе и Алутагузе.