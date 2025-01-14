Во вторник утром, еще затемно, на шоссе Таллинн-Нарва в дорожно-транспортное происшествие попали три машины, что следует из первоначального сообщения Спасательного департамента.
На шоссе в Тойлаской волости случилось ДТП, есть пострадавшие
14 января в 7.57 спасателей вызвали в деревню Тякуметса Тойлаской волости, где на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием трех автомобилей.
Спасатели помогли пострадавшим выбраться из машин. Одного из пострадавших доставила в больницу скорая помощь.
Опасных утечек из поврежденных автомобилей спасатели не выявили. Дальнейшим расследованием происшествия занялась полиция.
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