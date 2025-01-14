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ВИДЕО На шоссе в Тойлаской волости случилось ДТП, есть пострадавшие

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Kaspar Pokk/Kanal 2

Во вторник утром, еще затемно, на шоссе Таллинн-Нарва в дорожно-транспортное происшествие попали три машины, что следует из первоначального сообщения Спасательного департамента​.

14 января в 7.57 спасателей вызвали в деревню Тякуметса Тойлаской волости, где на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием трех автомобилей.

Спасатели помогли пострадавшим выбраться из машин. ​Одного из пострадавших доставила в больницу скорая помощь.

Опасных утечек из поврежденных автомобилей спасатели не выявили.​ Дальнейшим расследованием происшествия занялась полиция.

Новость будет дополнена.

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