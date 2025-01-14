ВИДЕО Ситуация на дорогах Йыхви и Ахтме через два дня после снежной бури

Если на основных дорогах уже виден асфальт, то второстепенные дороги остаются заснеженными, обледенелыми и неровными. У многих пешеходных переходов образовались крупные сугробы, которые ограничивают видимость.

Если утром в понедельник, 13 января, агентство окружающей среды зафиксировало на йыхвиской метеостанции снежный покров толщиной 52 сантиметра, то к утру вторника он уменьшился на три сантиметра.

Температура воздуха в Йыхви поднялась выше нуля в ночь на вторник, и в течение вторника снег начал активно таять.

Согласно прогнозу метеослужбы, плюсовая температура сохранится в районе Йыхви до утра среды, когда температура опустится на несколько градусов ниже нуля.

Поздно вечером в среду, 15 января, температура воздуха снова поднимется выше нуля, и два-три градуса тепла сохранятся также в четверг и пятницу, когда начнет выглядывать солнце. Дождь ожидается в ночь на четверг.