ДОЖДАЛИСЬ Можно начинать платить автоналог

Налоговые уведомления, составленные по данным дорожно-транспортного регистра Департамента транспорта, доступны владельцам транспортных средств или ответственным пользователям в среде э-услуг e-MTA. Уведомления составлены по данным дорожно-транспортного регистра по состоянию на 1 января 2025 года.

В налоговом уведомлении указана сумма годового налога на все транспортные средства, зарегистрированные на имя владельца или ответственного пользователя.

По словам руководителя отдела подоходного налога НТД Мадиса Лааса, четверть обязанных по налогу на механическое транспортное средство уже ознакомились со своим налоговым уведомлением в e-MTA. "Сообщения по электронной почте и текстовым сообщением получают все налогообязанные, адрес электронной почты или номер телефона которых известен НТД - также и те, кто уже ознакомился со своим налоговым уведомлением", - сказал Лаас.

Первый срок налогового обязательства в этом году - 16 июня, когда необходимо уплатить не менее половины от суммы налога. Срок уплаты второй части - 15 декабря 2025 года.

Напомним, при принятии Закона о налоге на механическое транспортное средство в Эстонии были введены годовой налог на механическое транспортное средство и плата за регистрацию. Владельцы или ответственные пользователи облагаемых налогом транспортных средств должны ежегодно уплачивать в НТД годовой налог за транспортные средства, зарегистрированные в дорожно-транспортном регистре.

На веб-сайте НТД можно узнать, к транспортным средствам каких категорий будет применяться налог. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Плату за регистрацию собирает Департамент транспорта, и об этом можно прочитать на его веб-сайте.