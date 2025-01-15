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Спасатели напоминают: обязанность следить за образованием льда на карнизах лежит на владельце здания

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В периоды чередования оттепелей и холодов на карнизах зданий образуются сосульки, представляющие опасность для пешеходов и транспортных средств
В периоды чередования оттепелей и холодов на карнизах зданий образуются сосульки, представляющие опасность для пешеходов и транспортных средств Фото: Фото читателей.

Во вторник днем спасателям пришлось оцепить территорию возле пятиэтажного дома в Кохтла-Ярве из-за опасно нависающих сосулек, которые могли представлять угрозу для находящихся рядом людей. ​

Спасатели обращают внимание владельцев домов на то, что в периоды чередования оттепелей и холодов на карнизах зданий образуются сосульки, представляющие опасность для пешеходов и транспортных средств. Владелец дома несет ответственность за безопасность своего здания и прилегающей к нему территории, и его обязанностью является удаление сосулек и обильного снега с крыши до того, как они упадут. Вес большого количества мокрого снега также может привести к повреждению строительных конструкций и стать причиной обрушений.​

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