Во вторник днем спасателям пришлось оцепить территорию возле пятиэтажного дома в Кохтла-Ярве из-за опасно нависающих сосулек, которые могли представлять угрозу для находящихся рядом людей.
Спасатели напоминают: обязанность следить за образованием льда на карнизах лежит на владельце здания
Спасатели обращают внимание владельцев домов на то, что в периоды чередования оттепелей и холодов на карнизах зданий образуются сосульки, представляющие опасность для пешеходов и транспортных средств. Владелец дома несет ответственность за безопасность своего здания и прилегающей к нему территории, и его обязанностью является удаление сосулек и обильного снега с крыши до того, как они упадут. Вес большого количества мокрого снега также может привести к повреждению строительных конструкций и стать причиной обрушений.