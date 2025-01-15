Мэр Нарвы Катри Райк негативно отреагировала на инициативу партии Isamaa полностью закрыть границу между Эстонией и Россией, пишет rus.delfi.
Катри Райк: партии Isamaa очень нравится "дергать за хвост" русскоязычных жителей Нарвы
"Насколько мне известно, нет никаких критических оценок угрозы и планов по закрытию границы, - сказала Катри Райк, отметив, что в очереди на нарвской границе стоят люди со всей Европы. "Из жителей Эстонии это преимущественно нарвитяне, которых около десяти процентов или немного больше, как утверждает Департамент полиции и погранохраны. Доля финнов превышает треть. В Нарву приезжают пересекать европейскую границу из Парижа и Рима", - добавил Райк.
- Иногда действительно кажется, что партии Isamaa очень нравится "дергать за хвост" русскоязычных жителей Нарвы. Видимо, за этим стоит желание найти себе большую поддержку в других регионах Эстонии, - цитирует мэры города портал Rus.Delfi.