Катри Райк: партии Isamaa очень нравится "дергать за хвост" русскоязычных жителей Нарвы

"Насколько мне известно, нет никаких критических оценок угрозы и планов по закрытию границы, - сказала Катри Райк, отметив, что в очереди на нарвской границе стоят люди со всей Европы. "Из жителей Эстонии это преимущественно нарвитяне, которых около десяти процентов или немного больше, как утверждает Департамент полиции и погранохраны. Доля финнов превышает треть. В Нарву приезжают пересекать европейскую границу из Парижа и Рима", - добавил Райк.