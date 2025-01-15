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Нарвские власти с тревогой ожидают результатов экзамена по языку русскоязычных учителей

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Нарвская ратуша.
Нарвская ратуша. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Около шести групп учителей в Нарве проходят обучение на требуемые языковые категории В2 и С1. Уже к началу лета будет известно, кто из учителей сможет продолжить работу, а кому придется искать замену, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Больше всего тревог вызывают те учителя, которым уже была дана отсрочка для выполнения требованиям по языку.

"Тот момент, который вызывает самые большие опасения, это те учителя, которым была продлена возможность работать, те, которые работали в школах на 1 июля прошлого года и знали эстонский язык на В1. Очень много зависит от того, как эти учителя смогут сделать этот трудный шаг и будут ли они успешны в сдаче экзамена на В2", - приводит rus.err. слова руководителя отдела культуры Нарвы Ларисы Дегель.

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Нарва
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