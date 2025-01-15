Нарвские власти с тревогой ожидают результатов экзамена по языку русскоязычных учителей

"Тот момент, который вызывает самые большие опасения, это те учителя, которым была продлена возможность работать, те, которые работали в школах на 1 июля прошлого года и знали эстонский язык на В1. Очень много зависит от того, как эти учителя смогут сделать этот трудный шаг и будут ли они успешны в сдаче экзамена на В2", - приводит rus.err. слова руководителя отдела культуры Нарвы Ларисы Дегель.