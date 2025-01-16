Мадис Каллас: MaRu стоит за лучшую жизнь сельских регионов и малых городов

Во-первых, я хотел бы развеять страхи и подозрения, будто речь идет о новом большом бюрократического образования, которое потребует дополнительных денег из госбюджета. Создание MaRu означало не создание нового департамента, а то, что к прежнему Земельному департаменту добавили занимавшихся земельными и пространственными планировками специалистов из четырех министерств. Это было сделано для того, чтобы данная сфера была менее раздробленной и появилось больше единой силы и целостного взгляда.

Главная задача департамента - оказывать самоуправлениям и госучреждениям, а также предприятиям и людям поддержку и давать советы в области планирования и развития. Объединение сил гарантирует, что земельные, пространственные, строительные и планировочные данные, а также соответствующая компетенция будут сосредоточены в одном месте и для получения нужной информации не придется обращаться в разные учреждения. Образно говоря, MaRu сосредоточил все части в одном месте.