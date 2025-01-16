Наверное, есть определенное количество людей, которым термин "земельный и пространственный департамент" или его аббревиатура MaRu говорит не слишком много. Следовательно, есть причина объяснить, что представляет собой начавший деятельность в январе департамент, каковы главные задачи этого госучреждения, а также какие ожидания и надежды могли бы возлагать на MaRu как самоуправления, так и налогоплательщики.
Мадис Каллас: MaRu стоит за лучшую жизнь сельских регионов и малых городов
Во-первых, я хотел бы развеять страхи и подозрения, будто речь идет о новом большом бюрократического образования, которое потребует дополнительных денег из госбюджета. Создание MaRu означало не создание нового департамента, а то, что к прежнему Земельному департаменту добавили занимавшихся земельными и пространственными планировками специалистов из четырех министерств. Это было сделано для того, чтобы данная сфера была менее раздробленной и появилось больше единой силы и целостного взгляда.
Главная задача департамента - оказывать самоуправлениям и госучреждениям, а также предприятиям и людям поддержку и давать советы в области планирования и развития. Объединение сил гарантирует, что земельные, пространственные, строительные и планировочные данные, а также соответствующая компетенция будут сосредоточены в одном месте и для получения нужной информации не придется обращаться в разные учреждения. Образно говоря, MaRu сосредоточил все части в одном месте.
Так как я на своем предыдущем рабочем посту содействовал появлению MaRu, то считаю здесь очень важным регионально-политический аспект. Главная миссия MaRu - стоять за то, чтобы жизненная среда улучшилась во всей Эстонии, чтобы жизнь была достойной человека и на селе. Для этого нам необходимо более комплексно и смело планировать будущее и, при необходимости, принимать решения, противоречащие тенденциям, - исходя не из того, где люди вынуждены все больше концентрироваться, а из того, где сами люди хотели бы больше жить.
Вероятно, никто не ставит больше под сомнение тот факт, что Эстония развивается неравномерно, о чем свидетельствуют почти все данные. Возьмем хотя бы изменение населения по уездам или же статистику развития жилья.
Архитекторам и специалистам по географии хорошо известно, насколько печальна тенденция хаотичной урбанизации, когда люди вынуждены селиться в районах без идентитета где-то в чистом поле. Довольно долгое время сущим наказанием для жителей Таллинна и Тарту, а также расположенных вокруг этих городов волостей являются пробки. Все больше пробок, все меньше зелени и все более длинные очереди в детсадах - это не то, чего ждут люди. К сожалению, именно этому наше земельное и пространственное творчество до сих пор сильно содействовало.
"В то время, когда в некоторых регионах сокращают присутствие государства и закрывают госучреждения, все важнее становится, чтобы имелась думающая о региональной политике сильная часть госаппарата, которая в состоянии влиять на процессы, а также сказать "стоп"".Мадис Каллас, член Рийгикогу, СДП
Во имя благополучия людей теперь надо будет смелее затормозить некоторые процессы в городах, а также решительно поддержать сельские регионы для сохранения тамошной жизни. В то время, когда в некоторых регионах сокращают присутствие государства и закрывают госучреждения, все важнее становится, чтобы имелась думающая о региональной политике сильная часть госаппарата, которая в состоянии влиять на процессы, а также сказать "стоп".
Ожидания именно местных самоуправлений, возлагаемые на Земельный и пространственный департамент, могли бы быть высокими, поскольку многие города и волости не в состоянии нанять архитекторов, планировщиков или юристов в данной области. Земельный и пространственный департамент должен стать сильным партнером для наших 79 городов и волостей.
Если государство предложит более целостную компетенцию по формированию пространства, качественные пространственные данные, более инновационные услуги и технологии, то это поможет больше учитывать здоровье и безопасность людей, а также богатство жизни, сохранение окружающей среды и охрану памятников старины. И все это во имя того, чтобы создать приятную жизненную среду во всей Эстонии
Планирование и развитие хорошей жизненной среды охватывает очень широкий спектр деятельности, начиная с формирования пространства и общественного транспорта и заканчивая доступностью публичных услуг и сети образования. Желаю успехов и трудового размаха MaRu!