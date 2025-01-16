Кристен Михал: Энергетика, как и стул, нуждается в нескольких ногах

Если в будущем удастся уменьшить это загрязнение, используя в тонкой химии, то я думаю, что даже самые рьяные поборники климатически нейтральной экономики согласятся с тем, что если это загрязнение станут собирать и возможно будет производить для рынка, то данный материал использовать можно. Об этом говорится уже много лет.

Таким же образом годами говорилось о том, что у нас в резерве имеются сланцевые электростанции. Их можно использовать, они гарантируют управляемый энергопоток наряду с возобновляемой энергией, и в будущим появятся новые станции, как было описано. Они всегда имелись во всех программах развития. То, что нам эти резервы нужны и они имеются, очень практично. "Eesti Energia тоже говорит, что они всегда имеются в распоряжении потребителей эстонского государства.

Однако минусом является то, что ископаемая энергия попадает в сеть в тот момент, когда цена электроэнергии очень высока. Люди же зачастую предпочитает электроэнергию по более выгодной цене - осмелюсь сказать, что это относится и к более консервативным избирателям. Электроэнергия по более благоприятной цена получается все же благодаря возобновляемой энергии. Чем больше у нас будет новых видов возобновляемой энергии, тем выгоднее будет средняя цена электроэнергии. Это было видно уже в прошлом году и будет видно в следующие годы.