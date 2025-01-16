В случае сланца проблема не в самом материале. Скорее, вопрос в тех выбросах и загрязнении, которые касаются окрестных регионов, нашей воды, нашего воздуха.
Кристен Михал: Энергетика, как и стул, нуждается в нескольких ногах
Если в будущем удастся уменьшить это загрязнение, используя в тонкой химии, то я думаю, что даже самые рьяные поборники климатически нейтральной экономики согласятся с тем, что если это загрязнение станут собирать и возможно будет производить для рынка, то данный материал использовать можно. Об этом говорится уже много лет.
Таким же образом годами говорилось о том, что у нас в резерве имеются сланцевые электростанции. Их можно использовать, они гарантируют управляемый энергопоток наряду с возобновляемой энергией, и в будущим появятся новые станции, как было описано. Они всегда имелись во всех программах развития. То, что нам эти резервы нужны и они имеются, очень практично. "Eesti Energia тоже говорит, что они всегда имеются в распоряжении потребителей эстонского государства.
Однако минусом является то, что ископаемая энергия попадает в сеть в тот момент, когда цена электроэнергии очень высока. Люди же зачастую предпочитает электроэнергию по более выгодной цене - осмелюсь сказать, что это относится и к более консервативным избирателям. Электроэнергия по более благоприятной цена получается все же благодаря возобновляемой энергии. Чем больше у нас будет новых видов возобновляемой энергии, тем выгоднее будет средняя цена электроэнергии. Это было видно уже в прошлом году и будет видно в следующие годы.
В энергетике, как я годами пытаюсь объяснить вам - и, надеюсь, успешно, - требуется, как и у стула, несколько ног, в ней должны существовать управляемые мощности, снижающие цену возобновляемые мощности, линии передач, аккумулирующие мощности и все другие необходимые элементы.
Сланцевые электростанции будут у нас иметься и работать до тех пор, пока мы будем нуждаться в них из-за управляемой энергии.
Сланец нельзя рассматривать при создании новых мощностей, так как цена одной единицы сланцевой энергии будет примерно в пять раз дороже, чем, например, в случае газовой станции. Так что управляемые мощности нам понадобятся в будущем, но они придут к потребителю максимально доступным способом. Среднюю цену же снижает рост возобновляемой энергии - он уже снизил цену и будет снижать впредь.
В эстонской экономике большую роль играет экспорт, а это значит, что в качестве экспортной базы энергия должна быть тоже чистой, ведь если ты хочешь продавать какое-то изделие или услугу, то должен описать, что они содержат, а энергия является составной частью этих изделий. Исходя из такой концепции и действуют.
Сланцевые электростанции будут стоять, обслуживаться и быть готовыми к использованию так долго, насколько это потребуется эстонскому государству. Разумеется, за резервы приходится платить и способы этой оплаты надо урегулировать правилами.
Отвечая в Рийгикогу на вопрос депутатов оппозиции Райна Эплера и Лаури Лаатса об использовании сланца при производстве энергии.