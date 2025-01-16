Природный спа-центр в Уускюла возглавит Киллу Майдла из Союза отелей и ресторанов Эстонии

Киллу Майдла возглавляла союз в самое трудное время для сектора, когда практически на одно время пришлись ковид, энергетический кризис, война и повышение налога с оборота для заведений размещения с этого года. Теперь, по ее словам, она приняла новый вызов, и с апреля начнет управлять природным спа-центром.