Уроженка Ида-Вирумаа Киллу Майдла, исполнительный руководитель Союза отелей и ресторанов Эстонии, возвращается в частный сектор. Она приступает к созданию нового природного курорта на берегу Чудского озера, который должен открыть свои двери летом 2026 года.
Для подписчиков
Природный спа-центр в Уускюла возглавит Киллу Майдла из Союза отелей и ресторанов Эстонии
Киллу Майдла возглавляла союз в самое трудное время для сектора, когда практически на одно время пришлись ковид, энергетический кризис, война и повышение налога с оборота для заведений размещения с этого года. Теперь, по ее словам, она приняла новый вызов, и с апреля начнет управлять природным спа-центром.