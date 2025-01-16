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Природный спа-центр в Уускюла возглавит Киллу Майдла из Союза отелей и ресторанов Эстонии

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Киллу Майдла сказала, что она очень воодушевлена новым вызовом, но более подробно о своих планах сможет рассказать, когда вступит в должность.
Киллу Майдла сказала, что она очень воодушевлена новым вызовом, но более подробно о своих планах сможет рассказать, когда вступит в должность. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Уроженка Ида-Вирумаа Киллу Майдла, исполнительный руководитель Союза отелей и ресторанов Эстонии, возвращается в частный сектор. Она приступает к созданию нового природного курорта на берегу Чудского озера, который должен открыть свои двери летом 2026 года.

Киллу Майдла возглавляла союз в самое трудное время для сектора, когда практически на одно время пришлись ковид, энергетический кризис, война и повышение налога с оборота для заведений размещения с этого года. Теперь, по ее словам, она приняла новый вызов, и с апреля начнет управлять природным спа-центром.

- Для более крупных проектов руководителя нанимают как можно раньше, если он хочет участвовать в разработке концепции и создании продукта, - прокомментировала Киллу Майдла, которая ударила по рукам с владельцами природного спа-центра, потому что поняла, что они мыслят в одном ключе.

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