Половина продаж новых автомобилей в Эстонии приходится на гибриды

- Это показывает, что покупатели автомобилей отдают предпочтение моделям, которые одновременно экономичны, экологичны и хорошо сохраняют свою стоимость, - рассказал руководитель эстонского филиала Citadele Leasing Райнер Моппель. Моппель.

По его мнению, значительный рост продаж дизельных автомобилей в прошлом году, вероятно, связан с введением с нового года автоналога, который для моделей с дизельными двигателями будет выше, чем с гибридными.

По данным Citadele Leasing, гибридные кроссоверы лучше всего сохраняют стоимость с годами. По словам Моппеля, при среднем годовом пробеге в 20 000 километров через пять лет эти автомобили сохраняют 45-50% своей остаточной стоимости.

- При покупке недвижимости часто оценивается ее окупаемость инвестиций, тогда как при покупке автомобиля люди больше внимания уделяют сопутствующим расходам, что, разумеется, тоже является важным аргументом. Однако при выборе автомобиля, помимо затрат на финансирование и стоимость страховки, стоит учитывать амортизацию конкретной марки и то, как она сохраняет стоимость с течением времени. Это позволит принять взвешенное решение и при необходимости проще и выгоднее продать машину, - подчеркнул руководитель Citadele Leasing.

По данным AMTEL за 2024 год, самыми популярными новыми моделями автомобилей стали Škoda Octavia, Škoda Kodiaq и Toyota Corolla.