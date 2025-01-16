ПЕРЕДОВИЦА На фронте безработицы пока без перемен, но...

И все же сейчас есть основания разделять сдержанный оптимизм Аннеки Теэлахк, руководителя Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице, которая считает, что этот год может стать переломным, когда безработица здесь начнет снижаться, пусть и медленными, но стабильными темпами.

Хотя ощутимых плодов деятельности фонда справедливого перехода пока еще очень мало и для их созревания потребуется гораздо больше времени, чем хотелось бы, уже предпринятые усилия не должны наводить на мысль, что урожая не будет. В сегодняшнем номере "Северного побережья" опубликована новость о том, что в Силламяэ будет создано уникальное предприятие по производству строительных материалов из текстильных отходов, где будет создано 140 рабочих мест. Ожидается, что предприятия, созданные при поддержке фонда, создадут более тысячи новых рабочих мест плюс многократно больше также косвенных рабочих мест. Создание этих предприятий уже в этом году даст толчок развитию строительства в Ида-Вирумаа. В ближайшие годы также ожидается начало строительства завода по производству биопродукции "VKG", и еще ряд крупных планов находится в стадии разработки.