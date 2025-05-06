ОДИН ВОПРОС Следует ли ограничивать доступ на строительную площадку?

Для предотвращения проникновения посторонних лиц на строительную площадку внешняя граница строительной площадки должна быть огорожена или четко обозначена. Важно знать, что строительной площадкой является любой участок земли или акватории, на котором ведутся строительные работы, даже если они краткосрочные. Несчастный случай может произойти в любой момент, и строительная площадка должна быть огорожена, даже когда там не ведутся работы, чтобы никто случайно не проник на нее в это время.