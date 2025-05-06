ОДИН ВОПРОС Следует ли ограничивать доступ на строительную площадку?

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ. На нашей улице ведутся работы по ремонту канализации, из-за чего часть улицы была перекопана. Доступ к канавам никак не огражден, поэтому дети, играющие на улице, могут в них упасть. Можно ли вести строительные работы таким образом, чтобы на строительную площадку мог зайти каждый?
Пирет Кальюла, консультант Трудовой инспекции:
- Если коротко: посторонним лицам вход на строительную площадку запрещен. За это должны нести ответственность как владелец объекта, так и строительная компания.
Для предотвращения проникновения посторонних лиц на строительную площадку внешняя граница строительной площадки должна быть огорожена или четко обозначена. Важно знать, что строительной площадкой является любой участок земли или акватории, на котором ведутся строительные работы, даже если они краткосрочные. Несчастный случай может произойти в любой момент, и строительная площадка должна быть огорожена, даже когда там не ведутся работы, чтобы никто случайно не проник на нее в это время.