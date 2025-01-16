ОДИН ВОПРОС Почему нужно сохранить избирательное право лиц без гражданства?

Премьер-министр Кристен Михал:

- Граждан Российской Федерации в Эстонии около 80000 человек, граждан Белоруссии - чуть менее 3000. Если сравнить их с обладателями серых паспортов, то, проще говоря, на конец прошлого года их было 57000.

Я тоже считаю, что каждый, кто хочет иметь право голоса в наших делах, должен определиться с гражданством. Такую же позицию в действительности заняла и "Eesti 200". В коалиции, у социал-демократов, и здесь, в парламенте, придерживаются другой точки зрения, так же как и Центристская партия. Главное, чтобы граждане стран-агрессоров не имели права голоса в делах Эстонии /.../.

Если мне придется выбирать между тем, чтобы лишить граждан стран-агрессоров права голоса, или мы будем топтаться на месте и героически говорить друг другу о том, как жестко надо действовать, но у нас не будет достаточно голосов в парламенте, чтобы сообща принять это решение, то это останется просто болтовней.