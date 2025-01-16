"Fermi Energia" представила во вторник Министерству экономики и коммуникации ходатайство об инициировании государственной спецпланировки для атомной электростанции мощностью 600 MW.
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"Fermi Energia" сделала следующий шаг в направлении строительства атомной электростанции
Произведенная на финских и шведских атомных станциях электроэнергия помогает поддерживать более благоприятную цену электроэнергии в Эстонии, однако у нас она все равно значительно выше, чем в соседних государствах.