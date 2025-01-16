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"Fermi Energia" сделала следующий шаг в направлении строительства атомной электростанции

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Атомная станция "Бецнау" в Швейцарии.
Атомная станция "Бецнау" в Швейцарии. Фото: Fermi Energia

"Fermi Energia" представила во вторник Министерству экономики и коммуникации ходатайство об инициировании государственной спецпланировки для атомной электростанции мощностью 600 MW.

Произведенная на финских и шведских атомных станциях электроэнергия помогает поддерживать более благоприятную цену электроэнергии в Эстонии, однако у нас она все равно значительно выше, чем в соседних государствах.

- Возобновляемая энергия быстро растет и, вероятно, она станет главным источником энергии во всей Балтии, однако полностью она импорт не исключит, - подтвердил председатель правления "Fermi Energia" Калев Каллеметс, добавив, что Эстонии необходимо надежное снабжение.

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