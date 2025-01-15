СВОДКА ПОЛИЦИИ В Варья украли инструменты и обувь

По первоначальным данным, ущерб составляет 762 евро.

Силламяэски подверглись насилию

Вечером 14 января в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ 33-летний мужчина толкнул сожительницу, причинив ей травмы и боль. Полиция задержала мужчину.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ 43-летний мужчина напал на сожительницу во время семейной ссоры. Полиция задержала мужчину. Точные обстоятельства инцидентов полиция выяснит в ходе уголовного производства.

В Тойла из квартиры вынесли мебель

В полицию поступило сообщение о том, что в волости Тойла была взломана квартира и украдены кухонные шкафы, секционный шкаф в гостиной, кресло, диван, торшер, офисный стул, микроволновая печь и стиральная машина. Первоначальный ущерб составляет 790 евро.