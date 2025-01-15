14 января из подвала дома в деревне Варья волости Люганузе были украдены компрессор "Stanley", гвоздезабивной пистолет, аккумуляторный радиоприемник "Makita", шлифовальная машинка, миксер, набор смесителей для душа, тренировочные ботинки и туфли "Asics".
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Варья украли инструменты и обувь
По первоначальным данным, ущерб составляет 762 евро.
Силламяэски подверглись насилию
Вечером 14 января в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ 33-летний мужчина толкнул сожительницу, причинив ей травмы и боль. Полиция задержала мужчину.
В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ 43-летний мужчина напал на сожительницу во время семейной ссоры. Полиция задержала мужчину. Точные обстоятельства инцидентов полиция выяснит в ходе уголовного производства.
В Тойла из квартиры вынесли мебель
В полицию поступило сообщение о том, что в волости Тойла была взломана квартира и украдены кухонные шкафы, секционный шкаф в гостиной, кресло, диван, торшер, офисный стул, микроволновая печь и стиральная машина. Первоначальный ущерб составляет 790 евро.