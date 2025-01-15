На первом месте по количеству принятых украинских беженцев в расчете на душу населения по положению на конец ноября находилась Чехия (35,3 беженца на 1000 местных жителей), за которой следовали Польша (27), Эстония и Латвия (по 25,5). При этом средний показатель по ЕС составлял 9,4 на тысячу местных жителей.
Эстония - в лидерах ЕС по количеству принятых украинских беженцев на душу населения
Основными странами ЕС, которые предоставили украинским беженцам временную защиту, остаются Германия, Польша и Чехия.
Эстония к концу ноября предоставила временную защиту 35 015 военным беженцам - это на 375 человек больше, чем месяцем ранее.