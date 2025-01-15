Эстония - в лидерах ЕС по количеству принятых украинских беженцев на душу населения

На первом месте по количеству принятых украинских беженцев в расчете на душу населения по положению на конец ноября находилась Чехия (35,3 беженца на 1000 местных жителей), за которой следовали Польша (27), Эстония и Латвия (по 25,5). При этом средний показатель по ЕС составлял 9,4 на тысячу местных жителей.​