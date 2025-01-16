Чт, 16.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Нарвский стартап-инкубатор "OBJEKT" закрывается

Copy
Творческий инкубатор Objekt пять лет проработал в отремонтированных помещениях завода "Балтиец" в Нарве.
Творческий инкубатор Objekt пять лет проработал в отремонтированных помещениях завода "Балтиец" в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Задолжавший арендодателю нарвский стартап-инкубатор "OBJEKT" будет закрыт, пишет rus.err.

- У меня есть информация о том, что правление, которое работало очень хорошо в прошлом году, решило двигаться дальше - у них другие проекты, - сказала член совета Narva Loomeinkubaator SA Яна Будковская.

По словам председателя совета, а также собственника группы зданий Linda 2, где располагается Objekt, Аллана Калдоя, учреждение задолжало за аренду, а с учетом того, что у Objekta нет государственной или городской финансовой поддержки, его целесообразно закрыть. "Все это весело, хорошо и круто, а платит за все это Аллан Калдоя. У меня есть много других мест, где можно заниматься благотворительностью", - заявил Калдоя.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх