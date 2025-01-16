Нарвский стартап-инкубатор "OBJEKT" закрывается

- У меня есть информация о том, что правление, которое работало очень хорошо в прошлом году, решило двигаться дальше - у них другие проекты, - сказала член совета Narva Loomeinkubaator SA Яна Будковская.

По словам председателя совета, а также собственника группы зданий Linda 2, где располагается Objekt, Аллана Калдоя, учреждение задолжало за аренду, а с учетом того, что у Objekta нет государственной или городской финансовой поддержки, его целесообразно закрыть. "Все это весело, хорошо и круто, а платит за все это Аллан Калдоя. У меня есть много других мест, где можно заниматься благотворительностью", - заявил Калдоя.