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Менее трети жителей Эстонии считают оправданным сохранение права голоса неграждан на местных выборах

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Паспортный контроль для гражданина РФ на эстонско-российской границе.
Паспортный контроль для гражданина РФ на эстонско-российской границе. Фото: Ilja Smirnov

Большинство жителей Эстонии (63%) считают, что граждане России и Беларуси не должны иметь права голоса на местных выборах. Только 30 процентов полагают, что это право должно быть сохранено.

Такие результаты показало регулярное исследование общественного мнения, проведенное компанией Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии.

Подавляющее большинство эстонцев (85%) поддерживают лишение права голоса граждан России и Белоруссии, однако большинство жителей других национальностей (72%) выступают за сохранение права голоса.

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