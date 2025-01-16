Большинство жителей Эстонии (63%) считают, что граждане России и Беларуси не должны иметь права голоса на местных выборах. Только 30 процентов полагают, что это право должно быть сохранено.
Менее трети жителей Эстонии считают оправданным сохранение права голоса неграждан на местных выборах
Такие результаты показало регулярное исследование общественного мнения, проведенное компанией Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии.
Подавляющее большинство эстонцев (85%) поддерживают лишение права голоса граждан России и Белоруссии, однако большинство жителей других национальностей (72%) выступают за сохранение права голоса.