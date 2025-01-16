Правительство утвердило план по укреплению восточной границы и противодействию кризисам

​"Для укрепления всеобъемлющей национальной обороны в Департаменте полиции и погранохраны будет создан кризисный резерв. С этой целью будет сформирована кризисная резервная группа численностью 1000 человек из числа военнослужащих, служивших в военной полиции. На создание кризисного резерва будет выделено около 26 миллионов евро", говорится в сообщении канцелярии Правительства Эстонии.

Также будут улучшены возможности вооружения и обучения регулярных подразделений Департамента полиции и погранохраны, а также увеличены резервы Спасательного департамента для спасательных операций. На эти цели будет выделено около 24,5 млн евро.

Важным шагом станет увеличение резервов травматологического отделения в 18 больницах, что позволит им эффективнее справляться с кризисными ситуациями продолжительностью до шести дней. На эти цели будет выделено около 24,6 млн евро, что позволит улучшить способность системы здравоохранения реагировать в ситуациях, когда в больницы поступает значительно больше пациентов с травмами, чем обычно.

Большое внимание уделяется укреплению и расширению инфраструктуры восточной границы, развитию возможностей наблюдения. На эти цели будет выделено около 18 миллионов евро.

На восточной границе и в четырех крупнейших городах Эстонии будут созданы возможности для наблюдения и противодействия с помощью беспилотников. На эти мероприятия будет выделено около 12,5 млн евро.