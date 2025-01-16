Сегодня правительство одобрило выделение широкомасштабных инвестиций в национальную оборону в размере 219 миллионов долларов для повышения готовности страны к кризисам. Инвестиции будут направлены в полицейский кризисный резерв, восточную границу и кризисные резервы, а также на развитие гражданской защиты и предупреждение и противодействие гибридным угрозам.
Правительство утвердило план по укреплению восточной границы и противодействию кризисам
"Для укрепления всеобъемлющей национальной обороны в Департаменте полиции и погранохраны будет создан кризисный резерв. С этой целью будет сформирована кризисная резервная группа численностью 1000 человек из числа военнослужащих, служивших в военной полиции. На создание кризисного резерва будет выделено около 26 миллионов евро", говорится в сообщении канцелярии Правительства Эстонии.
Также будут улучшены возможности вооружения и обучения регулярных подразделений Департамента полиции и погранохраны, а также увеличены резервы Спасательного департамента для спасательных операций. На эти цели будет выделено около 24,5 млн евро.
Важным шагом станет увеличение резервов травматологического отделения в 18 больницах, что позволит им эффективнее справляться с кризисными ситуациями продолжительностью до шести дней. На эти цели будет выделено около 24,6 млн евро, что позволит улучшить способность системы здравоохранения реагировать в ситуациях, когда в больницы поступает значительно больше пациентов с травмами, чем обычно.
Большое внимание уделяется укреплению и расширению инфраструктуры восточной границы, развитию возможностей наблюдения. На эти цели будет выделено около 18 миллионов евро.
На восточной границе и в четырех крупнейших городах Эстонии будут созданы возможности для наблюдения и противодействия с помощью беспилотников. На эти мероприятия будет выделено около 12,5 млн евро.
Навыки поведения в кризисных ситуациях внедряются во всем обществе. Организуются антикризисные учения для населения, руководителей органов власти и спасателей. В 2026 году пройдут масштабные общенациональные учения по реагированию на кризис. Местные органы власти также получат дополнительную поддержку в подготовке к кризисам: в Спасательном управлении будет создана система специалистов по кризисам, которые помогут муниципалитетам организовать жизненно важные услуги и подготовиться к кризисам. На эти мероприятия будет выделено в общей сложности около 15,2 млн евро.
Будут усилены возможности страны в сфере ИТ, связи и киберзащиты, включая улучшение непрерывности оперативной связи. ERR и Levira увеличивают пропускную способность базовых станций и телевизионного производства, а также закупают резервные генераторы. Целью является обеспечение работы радио- и телевизионных каналов в периоды масштабных отключений электроэнергии и связи.
Подробный перечень мероприятий и их финансирование будут опубликованы на сайте Министерства финансов.
В сентябре прошлого года при подготовке государственного бюджета правительство выделило на общую национальную оборону дополнительно 219 миллионов евро. Поскольку распределение дополнительного финансирования по направлениям еще не было известно, сегодня оно было подтверждено как в детальном обзоре бюджета на 2025 год, так и в общем обзоре на период 2024-2028 годов.