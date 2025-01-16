За сутки мошенники выманили у двух жителей Ида-Вирумаа почти 70 тысяч евро

Под влиянием этого воздействия мужчина также сообщил звонившему данные своей банковской карты, а затем обнаружил, что с его банковского счета без его ведома были сделаны дополнительные переводы. В общей сложности мужчина понес убытки на сумму не менее 55 218 евро. Конкретные обстоятельства дела о мошенничестве будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.

Также в полицию обратилась пожилая женщина, проживающая в Нарва-Йыэсуу, которая стала жертвой интернет-мошенников. По словам женщины, ей позвонили и сообщили, что она получила заказное письмо. Мошенник объяснил женщине, что согласно новому закону, для получения такого письма необходимо идентифицировать себя с помощью смарт-карты ID, и только после этого можно будет получить важное письмо. Женщина действовала по указанию мошенников, ввела под их руководством свои коды, а затем обнаружила, что с ее счета пропало 11 280 евро.