За год население Эстонии сократилось более чем на один город Нарва-Йыэсуу

Всего в Ида-Вирумаа по состоянию на 1 января 2025 года проживало 128 568 человек, из них: 52 894 - в Нарве, 31 957 - в Кохтла-Ярве, 12 021 - в Силламяэ, 11 538 - в Йыхви, 8 090 - в Люганузе, 4 779 - в Нарва-Йыэсуу, 4 570 - в Алутагузе, 4 513 - в Тойла.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, 2024 год был схож с 2023 годом. "В прошлом году умерло почти на 6000 человек больше, чем родилось. Иммиграция превысила эмиграцию на 550 человек. Если в последние два года положительное сальдо миграции компенсировало исключительно низкое число рождений, то в 2024 году численность населения сократилась в целом более чем на 5000 человек", - констатировала Трасберг.

Рождаемость снижается

Аналитик отметила, что в 2024 году сокращение числа рождений ускорилось по сравнению с 2023 годом. "В прошлом году родилось 9646 детей, то есть более чем на 1000 меньше, чем в 2023 году. С тех пор как в 1919 году началась регулярная публикация статистики, это третий год подряд с рекордно низким числом рождений", - отметила Трасберг.

Как и в Эстонии, в последние годы число рождений резко сократилось во всей Европе. По предварительным данным, в прошлом году снижение рождаемости продолжилось в Латвии и Литве, однако в Финляндии оно прекратилось.