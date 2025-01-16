По предварительным данным Департамента статистики Эстонии, на 1 января 2025 года численность населения Эстонии составляла 1 369 285 человек, сократившись за год на 5402 человека, что превышает население, например, города Нарва-Йыэсуу (4779 жителей).
За год население Эстонии сократилось более чем на один город Нарва-Йыэсуу
Всего в Ида-Вирумаа по состоянию на 1 января 2025 года проживало 128 568 человек, из них: 52 894 - в Нарве, 31 957 - в Кохтла-Ярве, 12 021 - в Силламяэ, 11 538 - в Йыхви, 8 090 - в Люганузе, 4 779 - в Нарва-Йыэсуу, 4 570 - в Алутагузе, 4 513 - в Тойла.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, 2024 год был схож с 2023 годом. "В прошлом году умерло почти на 6000 человек больше, чем родилось. Иммиграция превысила эмиграцию на 550 человек. Если в последние два года положительное сальдо миграции компенсировало исключительно низкое число рождений, то в 2024 году численность населения сократилась в целом более чем на 5000 человек", - констатировала Трасберг.
Рождаемость снижается
Аналитик отметила, что в 2024 году сокращение числа рождений ускорилось по сравнению с 2023 годом. "В прошлом году родилось 9646 детей, то есть более чем на 1000 меньше, чем в 2023 году. С тех пор как в 1919 году началась регулярная публикация статистики, это третий год подряд с рекордно низким числом рождений", - отметила Трасберг.
Как и в Эстонии, в последние годы число рождений резко сократилось во всей Европе. По предварительным данным, в прошлом году снижение рождаемости продолжилось в Латвии и Литве, однако в Финляндии оно прекратилось.
- Число смертей сократилось на 400. Полностью восстановился допандемийный уровень смертности 2010-2019 годов, а ожидаемая продолжительность жизни имеет тенденцию к росту, - рассказала аналитик. Однако из-за старения населения продолжительного снижения числа смертей не ожидается, скорее, в следующем десятилетии оно может увеличиться.
Сальдо миграции положительное
Согласно зарегистрированным данным о миграции, в 2024 году в Эстонию прибыло 13 826 человек, а уехало 13 278, то есть иммиграция превысила эмиграцию на 548 человек. Среди прибывших более 6200 человек, или 45%, имели украинское гражданство. В 2022 году в страну прибыло 33 200 граждан Украины, а в 2023 году - 13 100.
- Среди выехавших из страны около 5300 человек, или 40%, были гражданами Украины. Сальдо миграции граждан Эстонии, по предварительным данным, было положительным на 500 человек: страну покинули 4700 граждан, а приехали в Эстонию 5200, - добавила аналитик.
По сравнению с первоначальной статистикой рождений и смертей в миграционной статистике ожидается больше уточнений, поскольку первоначальные значения были получены на основе данных Регистра народонаселения, а иммиграция и эмиграция в Регистре народонаселения часто не регистрируется. Департамент статистики дополнит данные о миграции показателями незарегистрированной миграции и опубликует уточненные данные в апреле.