Требования к продавцам сельскохозяйственной продукции планируют смягчить

Министерство сельского хозяйства планирует смягчить требования к продавцам фруктов и овощей в тех случаях, когда они сами являются производителями.
Министерство регионального развития и сельского хозяйства разрабатывает проект касательно стандартов реализации фруктов и овощей. Согласно этим стандартам, клубника, например, не должна иметь внешних повреждений, и продавец должен указывать страну происхождения и класс качества.
По словам главного специалиста в области сельскохозяйственной политики Министерства регионального развития и сельского хозяйства Ренаты Цатурян, в постановлении предусмотрены исключения для тех, кто продает собственную продукцию на местном рынке.
- До сих пор ситуация была такова, что на рынках, независимо от того, перепродаете ли вы продукты, либо являетесь их производителем, вы должны были следовать маркетинговым стандартам. Теперь в этом отношении произошли некоторые послабления, а именно, если производитель сам продает конечному потребителю, то в этом случае маркетинговые стандарты не применяются, - пояснила она.