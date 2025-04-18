Требования к продавцам сельскохозяйственной продукции планируют смягчить

По словам главного специалиста в области сельскохозяйственной политики Министерства регионального развития и сельского хозяйства Ренаты Цатурян, в постановлении предусмотрены исключения для тех, кто продает собственную продукцию на местном рынке.

- До сих пор ситуация была такова, что на рынках, независимо от того, перепродаете ли вы продукты, либо являетесь их производителем, вы должны были следовать маркетинговым стандартам. Теперь в этом отношении произошли некоторые послабления, а именно, если производитель сам продает конечному потребителю, то в этом случае маркетинговые стандарты не применяются, - пояснила она.