Кристен Михал извинился за фразу "тяжело быть дураком"

Опрометчиво выразиться Михал позволил себе, отвечая на вопрос депутата Анастасии Коваленко-Кылварт об изменении требований к должности государственного секретаря.

На правительственной пресс-конференции в четверг, 16 января, Михал пояснил, что днем ранее это замечание было адресовано не конкретно Коваленко-Кылварт, а находившемуся рядом с ним в парламенте министру инфраструктуры, социал-демократу Владимиру Свету, и представляло собой общий комментарий.

"Я получил письмо, что члены Рийгикогу почувствовали себя задетыми из-за этого высказывания. В таком случае я, конечно, извиняюсь. По моему мнению, использование слов должно всегда быть корректным", - продолжил глава правительства.

По словам Анастасии Коваленко-Кылварт, она извинений Михала не слышала.