Лидер Партии реформ, премьер-министр Кристен Михал извинился за фразу "тяжко быть дураком", которую он сказал в микрофон во время инфочаса в Рийгикогу, отвечая на вопрос депутата от Центристской партии, сообщает rus.err.
Кристен Михал извинился за фразу "тяжело быть дураком"
Опрометчиво выразиться Михал позволил себе, отвечая на вопрос депутата Анастасии Коваленко-Кылварт об изменении требований к должности государственного секретаря.
На правительственной пресс-конференции в четверг, 16 января, Михал пояснил, что днем ранее это замечание было адресовано не конкретно Коваленко-Кылварт, а находившемуся рядом с ним в парламенте министру инфраструктуры, социал-демократу Владимиру Свету, и представляло собой общий комментарий.
"Я получил письмо, что члены Рийгикогу почувствовали себя задетыми из-за этого высказывания. В таком случае я, конечно, извиняюсь. По моему мнению, использование слов должно всегда быть корректным", - продолжил глава правительства.
По словам Анастасии Коваленко-Кылварт, она извинений Михала не слышала.